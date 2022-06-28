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Франция отправит Киеву бронетранспортеры и артустановки Caesar

Франция отправит Киеву бронетранспортеры и артустановки Caesar Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что власти страны планируют направить "значительное количество" бронетранспортеров и шесть самоходных артиллерийских установок Caesar в дополнение к 12 ранее поставленным гаубицам.
Другие страны
28 июня 2022 г. 06:33
Франция отправит Киеву бронетранспортеры и артустановки Caesar

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что власти страны планируют направить "значительное количество" бронетранспортеров и шесть самоходных артиллерийских установок Caesar в дополнение к 12 ранее поставленным гаубицам.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете "Le Parisien".

Уточняется, что Париж также рассматривает возможность поставить Украине противокорабельные ракеты Exocet.

Лекорню добавил, что Франция не ведет войны с Россией.

"Россия всегда будет соседом Европы. Поэтому интересы европейской коллективной безопасности предполагают долговременный подход и как можно более прагматичный", - пояснил глава министерства обороны Франции.

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