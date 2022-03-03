Франция отменяет санитарный паспорт

Франция отменяет санитарный паспорт с 14 марта.

Франция отменяет санитарный паспорт с 14 марта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил сегодня премьер-министр Жан Кастекс. Вакцинация с понедельника 14 марта не является обязательной, как и ношение масок в общественных местах (кроме общественного транспорта).

Против санитарных паспортов в стране проходили регулярные демонстрации. Французское правительство сообщало о планах отмены санитарных паспортов в начале февраля. Тогда говорилось, что такое решение может быть принято весной.