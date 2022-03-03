О нас
Аудио новости

Франция отменяет санитарный паспорт

Франция отменяет санитарный паспорт Франция отменяет санитарный паспорт с 14 марта.
Другие страны
3 марта 2022 г. 16:57
Франция отменяет санитарный паспорт

Франция отменяет санитарный паспорт с 14 марта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил сегодня премьер-министр Жан Кастекс. Вакцинация с понедельника 14 марта не является обязательной, как и ношение масок в общественных местах (кроме общественного транспорта).

Против санитарных паспортов в стране проходили регулярные демонстрации. Французское правительство сообщало о планах отмены санитарных паспортов в начале февраля. Тогда говорилось, что такое решение может быть принято весной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке France to lift COVID vaccine passport rules

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi