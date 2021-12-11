Франция откроет архивы войны в Алжире

Министр культуры Франции Розелин Бачело заявила о намерении рассекретить и опубликовать документы о войне за независимость Алжира, в ходе которой были убиты сотни тысяч алжирцев.

Министр культуры Франции Розелин Бачело заявила о намерении рассекретить и опубликовать документы о войне за независимость Алжира, в ходе которой были убиты сотни тысяч алжирцев.

Как передает Report со ссылкой на Independent , алжирская война считается наиболее жестокой в истории Франции, в ходе нее французские военные применяли пытки.

"Нам нужно набраться смелости, чтобы посмотреть исторической правде в глаза", - сказала Бачело, анонсируя открытие архивов.

Французский историк Бенджамин Стор отметил, что открытие архивов - важный шаг к пониманию войны.

"Вы сможете узнать, кто находился под наблюдением, за кем велась слежка, кто был арестован. Это звенья цепочки, которые раскрывают репрессивный механизм этой войны", - подчеркнул Стор в интервью Reuters.

Алжир был колонией Франции в течение 132 лет, пока в 1962 году не выиграл войну за независимость.