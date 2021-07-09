Франция отказала в виде на жительство 30 тыс. иностранцев

Французские власти отказали в виде на жительство 30 тыс. иностранцев с октября 2020 года в связи с фактами нарушения ими общественного порядка

Французские власти отказали в виде на жительство 30 тыс. иностранцев с октября 2020 года в связи с фактами нарушения ими общественного порядка.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

"29 сентября я попросил префектов строго соблюдать законодательство и отзывать либо отказывать в виде на жительство тем, кто не соблюдает порядок, - отметил он. - Вид на жительство был отозван или в нем было отказано 30 тыс. иностранцев, причем 10 тыс. случаев пришлись на последние три месяца".

По словам министра, с октября количество случаев отказа в виде на жительство выросло на 50%.