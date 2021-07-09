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Франция отказала в виде на жительство 30 тыс. иностранцев

Франция отказала в виде на жительство 30 тыс. иностранцев Французские власти отказали в виде на жительство 30 тыс. иностранцев с октября 2020 года в связи с фактами нарушения ими общественного порядка
Другие страны
9 июля 2021 г. 03:41
Франция отказала в виде на жительство 30 тыс. иностранцев

Французские власти отказали в виде на жительство 30 тыс. иностранцев с октября 2020 года в связи с фактами нарушения ими общественного порядка.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

"29 сентября я попросил префектов строго соблюдать законодательство и отзывать либо отказывать в виде на жительство тем, кто не соблюдает порядок, - отметил он. - Вид на жительство был отозван или в нем было отказано 30 тыс. иностранцев, причем 10 тыс. случаев пришлись на последние три месяца".

По словам министра, с октября количество случаев отказа в виде на жительство выросло на 50%.

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