Франция осудила попытку госпереворота в Гвинее

Франция осуждает попытку захвата власти мятежниками в Гвинее и призывает к нормализации ситуации в стране.

Франция осуждает попытку захвата власти мятежниками в Гвинее и призывает к нормализации ситуации в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении заместителя официального представителя французского МИД.

"Франция присоединяется к призыву Экономического сообщества стран Западной Африки и осуждает попытку захвата власти силой, которая была совершена в Гвинее 5 сентября. Франция требует, чтобы в стране был восстановлен конституционный порядок, был немедленно и без каких-либо предварительных условий освобожден президент Альфа Конде", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что официальный Париж в связи с ситуацией в Гвинее "поддерживает тесные контакты со своими африканскими и международными партнерами".