Франция оставила в силе запрет на рейсы из стран Южной Африки

Франция продлила запрет на рейсы из семи стран юга Африки до 4 декабря на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Франция продлила запрет на рейсы из семи стран юга Африки до 4 декабря на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.

На днях восемь предполагаемых случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в стране.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

Страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Меры распространяются на ЮАР, Намибию, Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Эсватини и Мозамбик.