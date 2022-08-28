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Франция обеспокоена загрязнением Ла-Манша со стороны Британии

Франция обеспокоена загрязнением Ла-Манша со стороны Британии Пролив Ла-Манш стал эпицентром скандала между Великобританией и Францией из-за сброса первой сточных вод.
Другие страны
28 августа 2022 г. 11:20
Франция обеспокоена загрязнением Ла-Манша со стороны Британии

Пролив Ла-Манш стал эпицентром скандала между Великобританией и Францией из-за сброса первой сточных вод.

Как передает Report, об этом сообщает Lе Figaro.

"Мы опасаемся негативных последствий для качества нашей общей с этой страной морской воды, а вместе с тем - для морского биоразнообразия, а также для рыболовства и добычи моллюсков", - приводит издание письмо группы французских депутатов Европарламента члену Еврокомиссии по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюсу Синкявичюсу.

Ранее из-за проливных дождей системы канализации в британских городах оказались переполненными, в результате чего грязная вода стала попадать в Ла-Манш и Северное море. На многих местных пляжах объявили о загрязнении воды.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Britaniyanın La-Manş boğazını çirkləndirməsindən narahatdır

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