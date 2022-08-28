Франция обеспокоена загрязнением Ла-Манша со стороны Британии

Пролив Ла-Манш стал эпицентром скандала между Великобританией и Францией из-за сброса первой сточных вод.

Пролив Ла-Манш стал эпицентром скандала между Великобританией и Францией из-за сброса первой сточных вод.

Как передает Report, об этом сообщает Lе Figaro .

"Мы опасаемся негативных последствий для качества нашей общей с этой страной морской воды, а вместе с тем - для морского биоразнообразия, а также для рыболовства и добычи моллюсков", - приводит издание письмо группы французских депутатов Европарламента члену Еврокомиссии по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюсу Синкявичюсу.

Ранее из-за проливных дождей системы канализации в британских городах оказались переполненными, в результате чего грязная вода стала попадать в Ла-Манш и Северное море. На многих местных пляжах объявили о загрязнении воды.