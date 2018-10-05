Франция обеспокоена ситуацией с исчезновением главы Интерпола в Китае

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В МВД Франции заявили, что обеспокоены ситуацией с пропажей главы Интерпола Мэна Хунвэя в Китае и угрозами, полученными его женой.

Как передает Report, выдержки из заявления ведомства публикуют французские СМИ.

"Франция внимательно следит за ситуацией с главой Интерпола и обеспокоена в связи с угрозами, которые получала его жена", — говорится в заявлении.

Накануне супруга главы Интерпола обратилась в правоохранительные органы, сообщив об исчезновении Мэна Хунвэя в Китае. По её словам, муж не выходил на связь с 29 сентября, с тех пор как уехал на родину в отпуск.

Она отметила, что некоторое время назад получала угрозы через соцсети и по телефону.