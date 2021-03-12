Франция не стала приостанавливать применение препарата AstraZeneca

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заверил в четверг французское население, что нет причин приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca, который в последние дни вызвал в ряде стран ЕС опасения о возможном побочном эффекте тромбообразования

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заверил в четверг французское население, что нет причин приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca, который в последние дни вызвал в ряде стран ЕС опасения о возможном побочном эффекте тромбообразования.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом министр сказал в телевизионном эфире, отвечая на соответствующий вопрос

"Согласно данным Национального агентства безопасности лекарственных средств, которое следует рекомендациям Европейского агентства лекарственных средств, нет необходимости приостанавливать вакцинацию с использованием AstraZeneca", - сказал министр в телевизионном эфире.

"Систематически, каждый раз, когда есть заявления о серьезных нежелательных эффектах, проводятся расследования. На пять миллионов европейцев у 30 человек были осложнения со свертываемостью крови. Каждая история болезни этих пациентов была проанализирована, чтобы найти причинную связь с вакцинацией. Официально таковая пока не установлена", - отметил он.

По его словам, статистически соотношение пользы и риска вполне обнадеживающее.