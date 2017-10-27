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    Франция не признает независимость Каталонии

    Собеседник у нас только один — это правительство в Мадриде

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Французские власти не признают декларацию о независимости Каталонии и намерены вести диалог только с официальным Мадридом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

    "Я с беспокойством слежу за развитием ситуации в Каталонии. Франция желает видеть Испанию сильной и единой. Собеседник у нас только один — это правительство в Мадриде", — сказано в заявлении лидера французской дипломатии.

    Ле Дриан подчеркнул, что необходимо полностью соблюдать конституцию Испании и в решении каталонского вопроса руководствоваться принципом верховенства права.

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