Франция не признает независимость Каталонии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Французские власти не признают декларацию о независимости Каталонии и намерены вести диалог только с официальным Мадридом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Я с беспокойством слежу за развитием ситуации в Каталонии. Франция желает видеть Испанию сильной и единой. Собеседник у нас только один — это правительство в Мадриде", — сказано в заявлении лидера французской дипломатии.

Ле Дриан подчеркнул, что необходимо полностью соблюдать конституцию Испании и в решении каталонского вопроса руководствоваться принципом верховенства права.