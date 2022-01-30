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Франция не присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине

Франция не присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине Власти Франции, как и обещали, не присоединились к ряду западных стран, объявивших дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине.
Другие страны
30 января 2022 г. 20:40
Франция не присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине

Власти Франции, как и обещали, не присоединились к ряду западных стран, объявивших дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в воскресенье французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон.

"На Играх будет присутствовать министр-делегат спорта Роксана Марасиняну. Вероятно, ее не будет на церемонии открытия, однако она приедет поддержать наших спортсменов во время Олимпиады", - заявил он в эфире радиостанции RTL.

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает бессмысленной идею дипломатического бойкота Олимпиады, стартующей в Пекине 4 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Olimpiya Oyunlarının diplomatik boykotuna qoşulmayacaq

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