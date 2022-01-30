Франция не присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине

Власти Франции, как и обещали, не присоединились к ряду западных стран, объявивших дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине.

Власти Франции, как и обещали, не присоединились к ряду западных стран, объявивших дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в воскресенье французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон.

"На Играх будет присутствовать министр-делегат спорта Роксана Марасиняну. Вероятно, ее не будет на церемонии открытия, однако она приедет поддержать наших спортсменов во время Олимпиады", - заявил он в эфире радиостанции RTL.

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает бессмысленной идею дипломатического бойкота Олимпиады, стартующей в Пекине 4 февраля.