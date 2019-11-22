Депутат Мишель Виале: Франция не прилагает значимых усилий на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта - ИНТЕРВЬЮ

Интервью французского бюро Report c Мишелем Виале (Michel Vialay) – членом французско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в Национальной ассамблее Франции:

- Как Вы оцениваете отношения между Азербайджаном и Францией?

- На мой взгляд, Франция недостаточно развивает отношения с Азербайджаном. Считаю это большим упущением. Азербайджан неоднократно выказывал заинтересованность в развитии отношений с Францией. Мне кажется, Франция должна больше развивать связи с Азербайджаном.

- В каких сферах можно расширить двустороннее сотрудничество?

- Франция в составе Минской группы ОБСЕ несет ответственность за урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. К сожалению, ключи к его решению до сих пор не найдены. Франция должна продемонстрировать в этом вопросе мощную дипломатию.

- Как Вы оказались во французско-азербайджанской межпарламентской группе дружбы?

- В июне 2017 года я получил первый для себя депутатский мандат. Как и мои коллеги-депутаты, я вступал в несколько различных групп дружбы. Мое внимание приковали ряд факторов в Азербайджане, и я задался целью поближе ознакомиться с ними, что и определило мой выбор. Ключевым был экономический фактор. Как известно, Азербайджан богат природными ресурсами. Меня впечатлило то, как в Азербайджане инвестируют в экономику, развивая ее, с тем, чтобы от использования недр азербайджанской земли получили выгоду все слои общества. То есть в Азербайджане наблюдается стремление быть готовым к будущему. Второе, что впечатлило меня, - это демократия и мультикультурализм в Азербайджане. В Азербайджане уважительно относятся ко всем религиям. Подобное отношение встретишь отнюдь не во всех соседних странах. На мой взгляд, было бы весьма полезно поближе ознакомиться с историей Азербайджана, особенно интересен опыт мирного сосуществования в стране представителей различных вероисповеданий.

- Какую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта может сыграть французско-азербайджанская межпарламентская группа дружбы?

- Полагаю, что группа дружбы могла бы сыграть более активное участие в урегулировании конфликта. Решение конфликта представляет исключительную значимость в восстановлении мира в регионе. Однако я не вижу от правительства Франции действенных шагов в деле урегулирования конфликта. Минская группа функционирует на протяжении многих лет, но пока нет никаких подвижек. Азербайджан неоднократно выдвигал Минской группе предложения по урегулированию конфликта, но прогресс так и не был достигнут. Хочется верить, что в будущем он все же найдет свое решение.

- Французская пресса подчас тиражирует недостоверную информацию об Азербайджане. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет...

- Во Франции действуют несколько лобби, пытающихся использовать прессу в качестве рычага воздействия. Не стоит обращать внимание на прессу, блуждающую в поисках ажиотажа. Разумеется, есть органы печати, публикующие непроверенную информацию. Журналистам свойственно менять свое мнение, но политику недопустимо вести в таком ключе. И речь не только и не столько об Азербайджане. Этот вопрос лично у меня не вызывает беспокойства, поскольку материалы в подобных органах печати читают немногие. Жители района, от которого я был избран депутатом, - это в основном люди среднего класса, то есть рядовые граждане, и могу вас заверить, что никогда не слышал от них негативных откликов об Азербайджане. Но, надо признать, что среди них есть и те, которые вряд ли найдут Азербайджан на карте. Хочу отметить, что лично я не видел телепередач с негативным напуском об Азербайджане. Сказанное вами свойственно нескольким газетам. Как я уже говорил, органы печати не всегда являются носителями достоверной информации и никак не влияют на политику.

- Как по-Вашему можно пресечь подобные явления?

- В первую очередь, надо получше узнать страну. Разумеется, в этом направлении проделана огромная работа. Блистательные результаты приносят труды в спортивной сфере. Я впервые услышал о Вашей стране от своего приятеля, который побывал в Баку для освещения соревнования по плаванию. Он пробыл в Азербайджане несколько дней и вернулся с прекрасными впечатлениями. Международные соревнования открывают возможности для более близкого знакомства со страной и присущими ей реалиями. Азербайджан проявляет большой интерес к побратимству с городами Франции, налаживанию дружбы и сотрудничества. Все это позволяет нашим городам сблизиться, мы перенимаем опыт религиозной толерантности в Азербайджане и свободы вероисповедания. Во Франции порой происходят трения между представителями различных религий, поэтому так важно расширять связи и изучать опыт других народов.

- Влияет ли армянское лобби во Франции на озвучивание негативных мыслей об Азербайджане?

- Я не считаю, что все французские армяне мыслят одинаково, потому что они уже много лет проживают в нашей стране, и у них нет семей в Армении. Они армяне постольку, поскольку их предки были армянами, но они не так много знают об Азербайджане. Поэтому я не верю, что во Франции могущественное армянское лобби. Но не надо сбрасывать со счетов и то, что кто-то может отстаивать позицию той или иной стороны конфликта. Самое важное - это стремление глав конфликтующих государств к диалогу, ведь решение зависит именно от них. Ни лобби, ни СМИ не решают эти вопросы. В Азербайджан частенько приезжают парламентарии. Это создает возможности познать и постичь страну, то есть увидеть все своими глазами. Поэтому так важно, чтобы мы самолично формировали мнение и суждение о чем-то.

- Как известно, Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Увы, по прошествии многих лет, нагорно-карабахский конфликт все еще остается неурегулированным. Что Вы думаете обо всем этом?..

- Усадить стороны конфликта за стол переговоров, переломить ситуацию, выступить в роли посредника – грани внешней политики, и в этом смысле, разумеется, Франция могла бы сыграть важную роль. Но я не вижу активности нашей страны, хотя у Франции, как у посредника, должна быть заинтересованность в урегулировании конфликта. И это неслучайно, ведь речь идет о стабильности на Кавказе. Французская дипломатия имеет блестящее прошлое. А ныне мы видим, как Франция подчас остается одна на международной арене даже в вопросах, касающихся Европы. Нынешний президент нашей страны Эммануэль Макрон мог бы расширить горизонты сотрудничества. Его предшественник Франсуа Олланд предпочитал общаться лишь с теми, кого он считал близкими. Общаясь только с друзьями, мы тем самым лишаем себя возможности завести новые знакомства. Митинги, конечно, хороши, но создание атмосферы диалога, умение собрать конфликтующие стороны за столом переговоров требует большой ответственности. Дипломатия - это умение во что бы то ни стало наладить диалог между людьми.