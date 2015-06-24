Елисейский дворец: Франция не потерпит посягательств на свою безопасность

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Франция считает неприемлемой разведдеятельность зарубежных спецслужб и не потерпит посягательств на свою безопасность. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление распространила пресс-служба Елисейского дворца по итогам чрезвычайного заседания Совета безопасности во главе с президентом республики Франсуа Олландом.

"Франция не потерпит никаких действий, ставящих под угрозу ее безопасность", - говорится в заявлении.

Скандал в связи с сообщениями о слежке за французскими президентами со стороны американских спецслужб разразился 23 июня после публикации результатов громкого журналистского расследования. Данные, обнародованные газетой Liberation и сайтом Mediapart совместно с сайтом Wikileaks, свидетельствуют о том, что Агентство национальной безопасности США в период с 2006-го по май 2012 года прослушивало телефонные переговоры и перехватывало электронные сообщения трех французских президентов - Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда, а также их ближайших помощников.