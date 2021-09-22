Франция не планирует передавать мандат в Совбезе ООН

Франция останется постоянным членом Совета Безопасности ООН

Франция останется постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом cегодня на брифинге сообщил официальный представитель правительства республики, госсекретарь Габриэль Атталь.

"Франция останется постоянным членом Совета Безопасности ООН, предложение о передаче мандата никогда не обсуждалось, - отметил он. - Иного никогда не было и никогда не будет". "Другая информация - ложная", - подчеркнул Атталь.

Ранее Елисейский дворец в своем Twitter сообщил, что "вопреки утверждениям британского таблоида The Daily Telegraph Франция никому не предлагала передать свое место в СБ ООН".

Британское издание сообщило, что Франция якобы была готова уступить свое постоянное членство в СБ ООН Европейскому союзу в обмен на принятия партнерами по ЕС ее предложения по созданию общей армии Евросоюза.