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Франция не будет требовать от вакцинированных туристов отрицательный ПЦР-тест

Франция не будет требовать от вакцинированных туристов отрицательный ПЦР-тест Вакцинированные граждане ЕС смогут въехать на территорию Франции не предъявляя отрицательный тест на коронавирус.
Другие страны
9 июня 2021 г. 20:04
Франция не будет требовать от вакцинированных туристов отрицательный ПЦР-тест

Вакцинированные граждане ЕС смогут въехать на территорию Франции не предъявляя отрицательный тест на коронавирус.

Как передает Report, об этом говорится на сайте правительства страны.

С 9 июня поездки между Францией и другими странами будут возобновлены "с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию".

В соответствии с этими факторами французское правительство поделило страны на три категории: зеленую, оранжевую и красную.

В "зеленую" группу попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Сингапур. Путешественникам из этих государств не понадобится ПЦР-тест.

Чтобы попасть во Францию туристам из стран "оранжевой" группы необходимо будет пройти вакцинацию и предъявить тест на коронавирус. Такая мера предусмотрена для граждан, которые привились не одобренным в Европе препаратом.

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