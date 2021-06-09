Франция не будет требовать от вакцинированных туристов отрицательный ПЦР-тест

Вакцинированные граждане ЕС смогут въехать на территорию Франции не предъявляя отрицательный тест на коронавирус.

Вакцинированные граждане ЕС смогут въехать на территорию Франции не предъявляя отрицательный тест на коронавирус.

Как передает Report, об этом говорится на сайте правительства страны.

С 9 июня поездки между Францией и другими странами будут возобновлены "с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию".

В соответствии с этими факторами французское правительство поделило страны на три категории: зеленую, оранжевую и красную.

В "зеленую" группу попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Сингапур. Путешественникам из этих государств не понадобится ПЦР-тест.

Чтобы попасть во Францию туристам из стран "оранжевой" группы необходимо будет пройти вакцинацию и предъявить тест на коронавирус. Такая мера предусмотрена для граждан, которые привились не одобренным в Европе препаратом.