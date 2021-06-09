Франция не будет требовать от вакцинированных туристов отрицательный ПЦР-тест

Вакцинированные граждане ЕС смогут въехать на территорию Франции не предъявляя отрицательный тест на коронавирус.
Как передает Report, об этом говорится на сайте правительства страны.
С 9 июня поездки между Францией и другими странами будут возобновлены "с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию".
В соответствии с этими факторами французское правительство поделило страны на три категории: зеленую, оранжевую и красную.
В "зеленую" группу попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Сингапур. Путешественникам из этих государств не понадобится ПЦР-тест.
Чтобы попасть во Францию туристам из стран "оранжевой" группы необходимо будет пройти вакцинацию и предъявить тест на коронавирус. Такая мера предусмотрена для граждан, которые привились не одобренным в Европе препаратом.