Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН

Проблемы безопасности в Африке, ситуация с Ираном и СВПД, а также вопросы, связанные с беженцами и детьми в вооруженных конфликтах будут основными приоритетами Франции в ходе председательства в Совете Безопасности ООН в июне.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости во французском постпредстве.

С первого июня председателем в Совбезе становится Франция, которая сменит на этом посту Эстонию.

"Если мы возьмем три приоритета, то они будут следующими. Во-первых, мир и безопасность в Африке – пройдут заседания по ряду различных миротворческих операций, в частности МИНУСМА (миссия ООН по стабилизации в Мали – ред.), мандат которой должен быть продлен до конца месяца; во-вторых, урегулирование кризисов безопасности и нераспространения – пройдут три регулярные заседания по Сирии, а также проводимое каждые полгода заседание по исполнению резолюции 2231 и СВПД", - сказал собеседник агентства.

Третьим приоритетом в ходе председательства Франции, по словам представителя французской миссии, будет обсуждение проблем уязвимых категорий людей – в частности речь идет о заседаниях СБ ООН по теме беженцев и детей в вооруженных конфликтах.

Кроме того, как указал дипломат, в июне СБ ООН обсудит то, как последствия пандемии коронавируса, отразились на поддержании международного мира и безопасности.

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли прогресс по проекту резолюции Туниса и Франции, поддерживающей призыв генсека ООН прекратить огонь во всех конфликтах в мире, источник указал, что документ остается "на столе".

Также ожидается, что Франция организует 11 июня заседание по теме Мали на уровне министров иностранных дел, сообщили в миссии.