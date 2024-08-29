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Франция назначила послом в Нигерию обвиненного в краже дипломата

Франция назначила послом в Нигерию обвиненного в краже дипломата Франция назначила послом в Нигерии Марка Фонбостье, который ранее обвинялся в краже вина.
Другие страны
29 августа 2024 г. 18:12
Франция назначила послом в Нигерию обвиненного в краже дипломата

Франция назначила послом в Нигерии Марка Фонбостье, который ранее обвинялся в краже вина.

Как передает Report, об этом сообщил портал African Stream.

Согласно информации, это назначение может быть связано с планами Парижа сохранить свое влияние в Западной Aфрике, особенно после тяжелых поражений в регионе Сахеля.

"Однако, вызывает вопросы прошлое Фонбостье, в котором помимо воровства присутствует клеветническая кампания в отношении журналиста в Бенине, в результате чего тот попал в тюрьму. В последнее время Франция столкнулась с некоторыми вызовами в Сахеле, где Мали, Буркина-Фасо и Нигер вынудили французских военнослужащих покинуть их территорию и закрыли дипмиссии Парижа", - подчеркивает портал.

Отмечается, что это больно ударило по интересам Франции, например, привело к утрате доступа к ценным ресурсам вроде урана.

В 2010 году Фонбостье был обвинен в краже двух бутылок вина примерной стоимостью более 4 тыс. долларов из ресторана гольф-клуба в Гонконге. В том же году после предъявленных ему обвинений он был вынужден покинуть пост генерального консула Франции в Гонконге.

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