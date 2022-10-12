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Франция направит войска и технику в Восточную Европу

Франция направит войска и технику в Восточную Европу Франция усилит оборону НАТО в Восточной Европе при помощи своей техники и солдат. В частности, в несколько стран региона будут направлены танки и боевые машины пехоты.
Другие страны
12 октября 2022 г. 01:49
Франция направит войска и технику в Восточную Европу

Франция усилит оборону НАТО в Восточной Европе при помощи своей техники и солдат. В частности, в несколько стран региона будут направлены танки и боевые машины пехоты.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом говорится в заявлении министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон 10 октября принял решение о развертывании войск в нескольких странах Восточной Европы на фоне массовых ракетных ударов РФ по городам Украины.

Министр рассказал, что Франция отправит в Румынию усиленную роту бронемашин пехоты, а также эскадрон танков Charles Leclerc. Там уже размещено около 750 французских солдат.

Также Лекорню отметил, что истребители Rafale будут размещены в Литве, а усиленная рота легкой пехоты - в Эстонии.

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