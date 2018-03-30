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    Франция направит войска для помощи курдам в сирийском Манбидже

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправить войска для помощи курдам в Манбидже на севере Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

    По данным издания, Макрон провёл в четверг, 29 марта, встречу с арабо-курдской делегацией.

    Как отмечается, французский лидер добавил, что отправка военных состоится очень скоро.

    Точное число военнослужащих, которые будут направлены в Сирию, не сообщается.

    Также уточняется, что операция будет проходить в координации с военными из Соединённых Штатов.

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