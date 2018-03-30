Франция направит войска для помощи курдам в сирийском Манбидже

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправить войска для помощи курдам в Манбидже на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, Макрон провёл в четверг, 29 марта, встречу с арабо-курдской делегацией.

Как отмечается, французский лидер добавил, что отправка военных состоится очень скоро.

Точное число военнослужащих, которые будут направлены в Сирию, не сообщается.

Также уточняется, что операция будет проходить в координации с военными из Соединённых Штатов.