Франция направит войска для помощи курдам в сирийском Манбидже

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправить войска для помощи курдам в Манбидже на севере Сирии.
Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, Макрон провёл в четверг, 29 марта, встречу с арабо-курдской делегацией.
Как отмечается, французский лидер добавил, что отправка военных состоится очень скоро.
Точное число военнослужащих, которые будут направлены в Сирию, не сообщается.
Также уточняется, что операция будет проходить в координации с военными из Соединённых Штатов.
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