Франция направит в Польшу 150 военных для обучения солдат ВСУ

Франция направит в Польшу 150 военных для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Франция направит в Польшу 150 военных для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в Twitter.

Это будет сделано в рамках миссии ЕС, обучение будет проходить под польским командованием, отметил он.

"В рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине EUMAM Ukraine Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих. Под командованием польского оперативного командования миссии они будут обучать украинских солдат", - написал Ясина.