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Франция направит в Польшу 150 военных для обучения солдат ВСУ

Франция направит в Польшу 150 военных для обучения солдат ВСУ Франция направит в Польшу 150 военных для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Другие страны
2 февраля 2023 г. 21:17
Франция направит в Польшу 150 военных для обучения солдат ВСУ

Франция направит в Польшу 150 военных для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в Twitter.

Это будет сделано в рамках миссии ЕС, обучение будет проходить под польским командованием, отметил он.

"В рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине EUMAM Ukraine Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих. Под командованием польского оперативного командования миссии они будут обучать украинских солдат", - написал Ясина.

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