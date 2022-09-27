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Франция направит почти 44 млрд евро на финансирование армии в 2023 году

Франция направит почти 44 млрд евро на финансирование армии в 2023 году Военный бюджет Франции в 2023 году достигнет почти 44 млрд евро.
Другие страны
27 сентября 2022 г. 20:00
Франция направит почти 44 млрд евро на финансирование армии в 2023 году

Военный бюджет Франции в 2023 году достигнет почти 44 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщило в своем коммюнике Министерство вооруженных сил республики.

"В 2023 году бюджет французской армии будет увеличен в шестой раз подряд и составит 43,9 млрд евро", - указывается в сообщении. Как отметили в военном ведомстве, ассигнования вооруженным силам возрастут, таким образом, на 3 млрд по сравнению с 2022 годом.

В сообщении отмечается, что в настоящий момент во Франции готовится новая программа развития вооруженных сил и вооружений на 2024-2030 годы. Проект будет представлен парламенту не позднее декабря.

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Версия на азербайджанском языке Fransa gələn il orduya 43,9 milyard avro ayıracaq
Версия на английском языке France to allocate almost €44 billion to finance its army in 2023

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