Франция направит почти 44 млрд евро на финансирование армии в 2023 году

Военный бюджет Франции в 2023 году достигнет почти 44 млрд евро.

Военный бюджет Франции в 2023 году достигнет почти 44 млрд евро.

Как передает Report , об этом сообщило в своем коммюнике Министерство вооруженных сил республики.

"В 2023 году бюджет французской армии будет увеличен в шестой раз подряд и составит 43,9 млрд евро", - указывается в сообщении. Как отметили в военном ведомстве, ассигнования вооруженным силам возрастут, таким образом, на 3 млрд по сравнению с 2022 годом.

В сообщении отмечается, что в настоящий момент во Франции готовится новая программа развития вооруженных сил и вооружений на 2024-2030 годы. Проект будет представлен парламенту не позднее декабря.