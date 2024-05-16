Франция направит еще 1 тыс. жандармов в Новую Каледонию

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о решении направить дополнительно 1 тыс. жандармов в Новую Каледонию для пресечения протестов.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о решении направить дополнительно 1 тыс. жандармов в Новую Каледонию для пресечения протестов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он заявил после заседания совета по обороне республики.

"1 тыс. жандармов будет дополнительно направлена на место", - сказал Атталь. На территории Новой Каледонии уже находятся около 1,7 тыс. стражей порядка.

По его словам, ситуация "остается крайне напряженной".

13 мая в столице Новой Каледонии - городе Нумеа - протесты против французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах переросли в беспорядки.

Власти Франции заявили о сотнях пострадавших и более чем 200 задержанных. В Новой Каледонии 15 мая ввели чрезвычайное положение на 12 дней, к охране портов и аэропортов привлекли военных.

Вызвавший протесты законопроект предусматривает предоставление права голосовать на региональных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. До сих пор правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. Проект уже одобрили обе палаты французского парламента, окончательно утвердить его планируется в начале июня.