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Франция направит еще 1 тыс. жандармов в Новую Каледонию

Франция направит еще 1 тыс. жандармов в Новую Каледонию Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о решении направить дополнительно 1 тыс. жандармов в Новую Каледонию для пресечения протестов.
Другие страны
16 мая 2024 г. 17:09
Франция направит еще 1 тыс. жандармов в Новую Каледонию

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о решении направить дополнительно 1 тыс. жандармов в Новую Каледонию для пресечения протестов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он заявил после заседания совета по обороне республики.

"1 тыс. жандармов будет дополнительно направлена на место", - сказал Атталь. На территории Новой Каледонии уже находятся около 1,7 тыс. стражей порядка.

По его словам, ситуация "остается крайне напряженной".

13 мая в столице Новой Каледонии - городе Нумеа - протесты против французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах переросли в беспорядки.

Власти Франции заявили о сотнях пострадавших и более чем 200 задержанных. В Новой Каледонии 15 мая ввели чрезвычайное положение на 12 дней, к охране портов и аэропортов привлекли военных.

Вызвавший протесты законопроект предусматривает предоставление права голосовать на региональных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. До сих пор правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. Проект уже одобрили обе палаты французского парламента, окончательно утвердить его планируется в начале июня.

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Версия на английском языке France to send another 1,000 gendarmes to New Caledonia
Версия на азербайджанском языке Fransa Yeni Kaledoniyaya əlavə 1000 jandarm göndərəcək

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