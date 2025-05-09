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Франция направит доходы от замороженных российских активов на обслуживание гаубиц Caesar, переданных Украине

Франция направит доходы от замороженных российских активов на обслуживание гаубиц Caesar, переданных Украине Франция использует доходы от замороженных российских активов для технического обслуживания переданных Украине самоходных гаубиц "Caesar".
Другие страны
9 мая 2025 г. 20:45
Франция направит доходы от замороженных российских активов на обслуживание гаубиц Caesar, переданных Украине

Франция использует доходы от замороженных российских активов для технического обслуживания переданных Украине самоходных гаубиц "Caesar".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита во Львов.

"Мы в скором времени официально объявим, что благодаря использованию доходов от замороженных активов Франция сможет через своё предприятие (франко-германский оборонный концерн — ред.) обеспечивать техническое обслуживание гаубиц Caesar, переданных Украине", — отметил он.

Речь идет о российских активах на сумму около 300 миллиардов евро, которые были заморожены странами Евросоюза и "Большой семёрки" после начала военной интервенции РФ в Украину. Это почти половина валютных резервов России.

Франция в общей сложности передала Украине порядка 140 гаубиц Caesar. Они способны запускать шесть снарядов на расстояние до 40 километров менее чем за минуту, обладая высокой точностью.

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Версия на азербайджанском языке Fransa dondurulmuş Rusiya aktivlərini öz müəssisəsi üçün istifadə edəcək

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