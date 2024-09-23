Франция направила отряд спецполиции для подавления беспорядков на Мартинике

Франция направила отряд спецполиции для подавления беспорядков на карибский остров Мартиника.

Франция направила отряд спецполиции на карибский остров Мартиника для подавления беспорядков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Euronews.

Согласно информации, силы прибыли на остров в выходные после того, как местный представитель центрального правительства Франции объявил о запрете протестов в муниципалитетах Фор-де-Франс, Ле Ламентен, Дюко и Ле Робер до понедельника.

Правительство также ввело комендантский час на острове.

Напомним, что на острове Мартиника были введены ограничения после того, как на прошлой неделе на острове вспыхнули ожесточенные протесты из-за высокой стоимости жизни. В результате стрельбы были ранены по меньшей мере шесть полицейских и один мирный житель. Полиция применила слезоточивый газ, а представители правительства заявили, что несколько магазинов были разграблены.