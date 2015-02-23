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    Франция направила авианосец на Ближний Восток для борьбы с ИГ

    Участие «Шарля де Голля» в операции в Ираке начинается с сегодняшнего утра

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Французский авианосец "Шарль де Голль" начинает принимать участие в операциях международной коалиции против боевиков радикальной группировки "Исламское государство" в Ираке. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс" об этом заявили в  министерстве обороны Франции.

    "Участие "Шарля де Голля" в операции в Ираке начинается с сегодняшнего утра", - сказали в ведомстве.

    Авианосец сопровождают, в частности, фрегат "Шевалье Поль" и британский фрегат HMS Kent. 

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