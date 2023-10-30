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Франция намерена выслать из страны 39 россиян

Франция намерена выслать из страны 39 россиян Власти Франции начнут процедуру депортации 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу, ждут согласия РФ их принять.
Другие страны
30 октября 2023 г. 12:23
Франция намерена выслать из страны 39 россиян

Власти Франции начнут процедуру депортации 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу, ждут согласия РФ их принять.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RMC.

"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям", - сообщил он.

Он отметил, что надеется получить согласие России в этом вопросе.

"До начала конфликта в Украине мы депортировали множество граждан РФ", - отметил он.

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