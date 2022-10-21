Франция намерена выйти из договора о Европейской энергетической хартии

Франция намерена выйти из договора о Европейской энергетической хартии, чтобы ускорить зеленый переход в сфере энергетики.

Франция намерена выйти из договора о Европейской энергетической хартии, чтобы ускорить зеленый переход в сфере энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы желаем как можно скорее совершить переход к Европе, как полностью электрическому континенту. В этой связи я бы хотел заявить здесь четко о том, что Франция приняла решение выйти из договора о Европейской энергетической хартии, о чем просили многие", - заявил Макрон.

Глава государства рассказал о том, что, в частности, после переговоров с премьерами Испании и Португалии минувшим вечером было принято решение отложить проект строительства газопровода Midcat. Вместо этого было решено укреплять взаимосвязь за счет электрических энергосетей. Также было решено "разработать коридор зеленой энергии" между Испанией и Францией.