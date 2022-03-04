О нас
Аудио новости

Франция намерена ужесточить антироссийские санкции

Франция намерена ужесточить антироссийские санкции Власти Франции планируют ужесточить антироссийские санкции.
Другие страны
4 марта 2022 г. 05:57
Франция намерена ужесточить антироссийские санкции

Власти Франции планируют ужесточить антироссийские санкции.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на администрацию президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Сегодня мы четко осознали, что серьезность того, что поставлено на карту, требует от нас ужесточения санкций и принятия их цены (для европейской экономики)", - заявил представитель Елисейского дворца после телефонного разговора между лидерами двух стран, состоявшегося в четверг.

Он также отметил, что телефонный разговор между президентом России В.Путиным и Э.Макроном был инициирован российской стороной и продлился полтора часа, однако так и не привел к конкретным результатам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
3 марта 2022 г. 19:19
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
3 марта 2022 г. 18:55
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника Ичеришехер
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника "Ичеришехер"
3 марта 2022 г. 11:24
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
2 марта 2022 г. 23:36
Из Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
ФотоИз Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
2 марта 2022 г. 14:39
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
2 марта 2022 г. 13:31
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
2 марта 2022 г. 12:57
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
2 марта 2022 г. 12:40
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
2 марта 2022 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi