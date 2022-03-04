Франция намерена ужесточить антироссийские санкции

Власти Франции планируют ужесточить антироссийские санкции.

Власти Франции планируют ужесточить антироссийские санкции.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на администрацию президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Сегодня мы четко осознали, что серьезность того, что поставлено на карту, требует от нас ужесточения санкций и принятия их цены (для европейской экономики)", - заявил представитель Елисейского дворца после телефонного разговора между лидерами двух стран, состоявшегося в четверг.

Он также отметил, что телефонный разговор между президентом России В.Путиным и Э.Макроном был инициирован российской стороной и продлился полтора часа, однако так и не привел к конкретным результатам.