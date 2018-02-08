Франция намерена увеличить военные расходы на 40% к 2025 году

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Франции подготовило законопроект, согласно которому военные расходы увеличатся на 40% к 2025 году, сообщает Report со ссылкой на РБК.

В частности, в документе говорится, что расходы на армию вырастут с 34,2 млрд евро в 2018 году до 50 млрд евро в 2025. В законопроекте предусмотрено ежегодное наращивание расходов на 1,7 млрд евро, а с 2023 по 2025 год - на 3 млрд евро.

Большая часть средств пойдет на замену и модернизацию военной техники. Французские власти хотят провести массовую замену самолетов, кораблей, бронетранспортеров, а также значительно освежить ядерный арсенал. Помимо этого кабмин планирует улучшить условия материального обеспечения военнослужащих.

Данные меры позволят Франции достичь нужных показателей по отчислениям в НАТО. Сейчас взнос Франции составляет 1,82% ВВП, после принятия законопроекта он достигнет необходимых 2% ВВП на нужды североатлантического альянса.