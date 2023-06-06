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Франция намерена сократить свой воинский контингент в трех африканских странах

Франция намерена сократить свой воинский контингент в трех африканских странах Франция планируется в ближайшие месяцы значительно сократить численность своих военнослужащих, находящихся в трех африканских государствах.
Другие страны
6 июня 2023 г. 04:45
Франция намерена сократить свой воинский контингент в трех африканских странах

Франция планирует в ближайшие месяцы значительно сократить численность своих военнослужащих, находящихся в трех африканских государствах.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Monde.

Издание отмечает, что численность военнослужащих до конца года будет сокращена на "несколько сотен человек" - численность контингентов будет уменьшена на базах в Абиджане (Кот-д'Ивуар), Дакаре (Сенегал) и Либревиле (Габон). Сейчас в этих странах находится в общей сложности около 1,7 тыс. французских военнослужащих.

При этом воинский контингент в Джибути, где находится 1,5 тыс. военнослужащих, под планируемое сокращение не подпадает, информирует Le Monde.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политика "французской Африки", подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями на континенте, уступает место новому сбалансированному партнерству. Это, в частности, предусматривает заметное снижение численности французского военного контингента и переходу к управлению военными базами совместно с оборонными ведомствами африканских государств.

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Версия на азербайджанском языке Fransa üç Afrika ölkəsindəki hərbi kontingentini azaltmaq niyyətindədir

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