Франция намерена снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии до 40%

Франция намерена в ближайшее десятилетие снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии с 60% до 40%.

Франция намерена в ближайшее десятилетие снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии с 60% до 40%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше.

"Нужно уменьшать зависимость Франции от ископаемого топлива, которое используется для производства 60% потребляемой нами электроэнергии... Я хочу добиться снижения этого показателя до 40% к 2035 году", - сказала она.

По словам министра, власти намерены развивать в стране атомную энергетику. Кроме объявленного ранее строительства шести атомных реакторов, министр рассказала о планах по созданию еще восьми после 2026 года.