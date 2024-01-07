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Франция намерена снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии до 40%

Франция намерена снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии до 40% Франция намерена в ближайшее десятилетие снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии с 60% до 40%.
Другие страны
7 января 2024 г. 15:13
Франция намерена снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии до 40%

Франция намерена в ближайшее десятилетие снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии с 60% до 40%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше.

"Нужно уменьшать зависимость Франции от ископаемого топлива, которое используется для производства 60% потребляемой нами электроэнергии... Я хочу добиться снижения этого показателя до 40% к 2035 году", - сказала она.

По словам министра, власти намерены развивать в стране атомную энергетику. Кроме объявленного ранее строительства шести атомных реакторов, министр рассказала о планах по созданию еще восьми после 2026 года.

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Версия на английском языке France eyes cutting dependence on non-renewables to 40%

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