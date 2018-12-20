Франция намерена продолжать борьбу с терроризмом в Сирии

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Франция намерена продолжить контртеррористическую борьбу в Сирии, несмотря на решение президента США Дональда Трампа о полном выводе войск из этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила французский министр по европейским делам Натали Луазо, выступая в эфире новостного телеканала CNews.

"Борьба против терроризма отнюдь не завершена. Она уже ознаменовалась значительным успехом, в частности в Сирии, где действия ведутся в рамках международной коалиции, однако необходимо продолжать этот бой", - заявила дипломат.

При этом она подчеркнула, что решение Трампа заставляет еще раз подумать о том, что Франции "необходимо располагать в Европе возможностью самостоятельного принятия решений, располагать стратегической автономией" в условиях, когда по-прежнему сохраняется угроза терроризма.

Также, по ее словам, принятое президентом США решение "указывает на то, Европа и США могут иметь различные приоритеты, и что в любом случае Франции и странам ЕС следует рассчитывать на самих себя".

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии, где находятся 2 тысяч американских военных.