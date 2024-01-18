Франция намерена поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц

Франция намерена каждый месяц на протяжении всего 2024 года поставлять Украине 50 авиабомб AASM, адаптированных под советские самолеты.

Франция намерена каждый месяц на протяжении всего 2024 года поставлять Украине 50 авиабомб AASM, адаптированных под советские самолеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню в эфире радиостанции France Inter.

"Очень важный элемент - мы начнем поставлять авиабомбы AASM, - отметил он. Нам удалось адаптировать их под советские самолеты "МиГ" и "Сухой". <...> Мы будем поставлять по 50 бомб в месяц на протяжении всего 2024 года, начиная с января", - сказал министр.

Он добавил, что с февраля Париж начнет поставлять Киеву по 3 тыс. снарядов в месяц, а не 2 тыс., как было ранее.

Что касается поставок дополнительных ракет SCALP, о которых ранее объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, министр ВС отказался раскрыть график поставок "из соображений безопасности".