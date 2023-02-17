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Франция намерена организовать конференцию по вопросам противовоздушной обороны в Европе

Франция намерена организовать конференцию по вопросам противовоздушной обороны в Европе Франция намерена организовать конференцию по вопросам противовоздушной обороны в Европе, в которой должны принять участие Великобритания, Германия и Италия.
Другие страны
17 февраля 2023 г. 20:25
Франция намерена организовать конференцию по вопросам противовоздушной обороны в Европе

Франция намерена организовать конференцию по вопросам противовоздушной обороны в Европе, в которой должны принять участие Великобритания, Германия и Италия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Эта конференция позволит обсудить вопрос противовоздушной обороны Европы с участием всех европейских предприятий, у которых есть предложения, но также рассмотреть эту тему под стратегическим углом, включая вопросы ядерного сдерживания", - сказал он.

По его словам, принять участие в конференции должны в том числе Великобритания, Германия и Италия. Встреча, отметил он, пройдет в Париже.

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