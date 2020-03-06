​Франция намерена объявить о начале эпидемии коронавируса

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Власти Франции намерены объявить о начале эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, посещая дом престарелых на юго-востоке Парижа.

"В настоящее время мы находимся в так называемой второй фазе борьбы против эпидемии, принимая меры по сдерживанию распространению заболевания. В ближайшие дни мы перейдем к третьей фазе - ситуации, которая квалифицируется как эпидемия, когда вирус широко распространится по всем регионам. И когда нам необходимо будет продолжать борьбу против вируса, защищая самую уязвимую часть населения", - сказал Макрон.

Президент Франции предположил, что "совершенно очевидно, что ситуация с эпидемией будет сохраняться в стране в течение многих недель". "Поэтому нам надлежит принимать самые решительные меры по борьбе с вирусом", - подчеркнул Макрон.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название СOVID-2019.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3 042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.