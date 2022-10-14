Франция начнет переброску танков в Румынию с 18 октября

Франция расширяет свою боевую группу в Румынии до "межармейской тактической группы", в связи с чем направляет туда дополнительную бронетехнику, в том числе танки Leclerc.

Франция расширяет свою боевую группу в Румынии до "межармейской тактической группы", в связи с чем направляет туда дополнительную бронетехнику, в том числе танки Leclerc.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении Министерства вооруженных сил Франции.

"Во вторник 18 и в пятницу 21 октября в Мурмелоне (департамент Марна) первые две колонны выдвинутся в направлении Румынии. Это будут боевые машины пехоты (VBCI) и танки Leclerc", - говорится в заявлении военного ведомства. Отмечается, что за отправлением железнодорожных составов с техникой будут наблюдать возглавляющий командный армейский пункт континентальной Европы в Лилле генерал дивизии Франсуа Гогенайм, командующий 7-й бронетанковой бригадой бригадный генерал Седрик дю Гарден и командующий 516-м железнодорожным полком полковник Марк Делавернь.

Согласно коммюнике, к концу 2022 года боевая группа передового присутствия (BGFP), развернутая в Румынии с 28 февраля 2022 года, "будет реорганизована в формат многонационального батальона с расширенными возможностями". Всего на ее усиление направлено 50 единиц бронетехники.