О нас

Франция начнет переброску танков в Румынию с 18 октября

Франция начнет переброску танков в Румынию с 18 октября Франция расширяет свою боевую группу в Румынии до "межармейской тактической группы", в связи с чем направляет туда дополнительную бронетехнику, в том числе танки Leclerc.
Другие страны
14 октября 2022 г. 07:54
Франция начнет переброску танков в Румынию с 18 октября

Франция расширяет свою боевую группу в Румынии до "межармейской тактической группы", в связи с чем направляет туда дополнительную бронетехнику, в том числе танки Leclerc.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении Министерства вооруженных сил Франции.

"Во вторник 18 и в пятницу 21 октября в Мурмелоне (департамент Марна) первые две колонны выдвинутся в направлении Румынии. Это будут боевые машины пехоты (VBCI) и танки Leclerc", - говорится в заявлении военного ведомства. Отмечается, что за отправлением железнодорожных составов с техникой будут наблюдать возглавляющий командный армейский пункт континентальной Европы в Лилле генерал дивизии Франсуа Гогенайм, командующий 7-й бронетанковой бригадой бригадный генерал Седрик дю Гарден и командующий 516-м железнодорожным полком полковник Марк Делавернь.

Согласно коммюнике, к концу 2022 года боевая группа передового присутствия (BGFP), развернутая в Румынии с 28 февраля 2022 года, "будет реорганизована в формат многонационального батальона с расширенными возможностями". Всего на ее усиление направлено 50 единиц бронетехники.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19
В Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
ФотоВ Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
11 октября 2022 г. 23:33
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
11 октября 2022 г. 13:25
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi