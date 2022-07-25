Франция начала расследование имущества российских олигархов

Финансовая прокуратура Франции в начале июля начала предварительное расследование по происхождению состояния приближенного к Владимиру Путину российских олигархов, расположенных на французской территории.

Финансовая прокуратура Франции в начале июля начала предварительное расследование по происхождению состояния приближенного к Владимиру Путину российских олигархов, расположенных на французской территории.

Как передает Report со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, расследование касается возможных случаев организованного отмывания средств, коррупционных преступлений, хищения бюджетных средств и грубого нарушения налогового законодательства.

Занимается расследованием центральный офис противодействия серьезным финансовым преступлениям. Он, как утверждают источники Le Parisien, должен установить, при каких условиях некоторые олигархи из окружения Путина смогли получить значительные активы во Франции.