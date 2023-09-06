Франция начала переговоры о выводе части своих войск из Нигера

Франция ведет переговоры с нигерской хунтой о выводе французских войск из страны.
Как передает Report со ссылкой на Le Monde, Франция ведет переговоры с хунтой Нигера, чтобы вывести свои войска из страны после государственного переворота.
Сейчас в Нигере находятся почти полторы тысячи французских военнослужащих, которых туда направили для борьбы с джихадистами в регионе Сахель.
По данным анонимного источника издания, через месяц после того, как правящая хунта денонсировала долговременные соглашения о военном сотрудничестве между Францией и Нигером, "начались дискуссии о выводе определенных военных групп"
"Это нормально обсуждать это, поскольку антитеррористическое сотрудничество приостановлено", - добавил источник.
Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейне заявил, что стороны контактируют, чтобы "как можно быстрее" отправить французские войска во Францию.