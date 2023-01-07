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Франция может вывести свои силы спецназначения с базы в столице Буркина-Фасо

Франция может вывести свои силы спецназначения с базы в столице Буркина-Фасо Франция не исключает вывод своих сил специального назначения с базы, расположенной в столице Буркина-Фасо Уагадугу.
Другие страны
7 января 2023 г. 18:28
Франция может вывести свои силы спецназначения с базы в столице Буркина-Фасо

Франция не исключает вывод своих сил специального назначения с базы, расположенной в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

Как передает Report, об этом сообщил сайт газеты Le Monde со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что "спустя три месяца после нового государственного переворота трения между странами возрастают". "Согласно источникам, вывод французских сил с базы, расположенной в Уагадугу с 2011 года, сейчас изучается как никогда", - подчеркивает газета.

В свою очередь в канцелярии министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, комментируя информацию источников Le Monde, заявили, что никаких решений на этот счет "не принято". Вопрос вывода или изменения численности французских сил в Буркина-Фасо, как отмечает газета, связан с дискуссиями, которые ведутся вокруг будущей программы развития вооруженных сил Франции. Как подчеркивает издание, президент Франции Эмманюэль Макрон может затронуть эту тему во время своего традиционного новогоднего обращения к военным, которое в этом году запланировано на 20 января.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Fransa Burkina-Fasodan qüvvələrini geri çəkir

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