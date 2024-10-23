Франция может ввести акцизы на вейпы

Законопроект о введении акцизов на курительные жидкости для вейпов внесен в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции).

Законопроект о введении акцизов на курительные жидкости для вейпов внесен в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, принятие этой нормы "приведет к росту стоимости 10-мл флакона с нынешних 5,9 до 7,4 евро".

Согласно замыслу авторов, такой акциз мог бы приносить в казну Франции ежегодно от 150 млн до 200 млн евро. По оценкам экспертов 3,5 млн французских курильщиков перешли с сигарет на вейпы.

Цена пачки сигарет в табачных киосках Франции в настоящий момент колеблется от 11 до 13 евро в зависимости от марки.

Проект бюджета на 2025 год, подготовленный новым кабинетом министров, возглавляемым Мишелем Барнье, предусматривает доходы в размере 536 млрд евро и расходы - 684 млрд евро. Его дефицит может составить 148 млрд евро. При этом госдолг Франции уже превысил 3,2 трлн евро, его обслуживание обойдется казне в 56 млрд евро.