Франция может передать Киеву танки Leclerc

Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.
Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.
"Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", - сказал он.
В декабре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc. Ранее Politico писало со ссылкой на французских чиновников, что танки Leclerc уже сняты с производства, что вызывает вопросы, связанные с техобслуживанием и запчастями.