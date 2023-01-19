Франция может передать Киеву танки Leclerc

Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.

Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.

"Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", - сказал он.

В декабре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc. Ранее Politico писало со ссылкой на французских чиновников, что танки Leclerc уже сняты с производства, что вызывает вопросы, связанные с техобслуживанием и запчастями.