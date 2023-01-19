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Франция может передать Киеву танки Leclerc

Франция может передать Киеву танки Leclerc Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.
Другие страны
19 января 2023 г. 10:16
Франция может передать Киеву танки Leclerc

Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.

"Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", - сказал он.

В декабре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc. Ранее Politico писало со ссылкой на французских чиновников, что танки Leclerc уже сняты с производства, что вызывает вопросы, связанные с техобслуживанием и запчастями.

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