Франция может отправить Украине истребители Mirage 2000-5

Франция может передать Украине истребители Mirage 2000-5, которые Катар на протяжении многих лет пытается продать Индонезии.

Франция может передать Украине истребители Mirage 2000-5, которые Катар на протяжении многих лет пытается продать Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Monde.

Как указывает издание, это один из немногих вариантов того, откуда Париж может взять самолеты для поставок Киеву. Такая возможность появилась после того, как в феврале Индонезия отказалась закупать у Катара 12 самолетов стоимостью примерно 700 млн евро.

Согласно изданию, еще одним вариантом было бы отправить Украине истребители из французской эскадрильи, но для Франции это невыгодно. У самого Парижа менее 200 самолетов Mirage и Rafale, которых "едва хватает" для того, чтобы выполнять ежедневные миссии, отмечает газета. Mirage 2000-5 - самые старые истребители, стоящие на вооружении ВВС Франции.

Как заявил изданию директор центра исследований в области безопасности Французского института международных отношений Эли Тененбаум, истребители Mirage 2000-5 "предназначены для противовоздушной обороны и ведения воздушного боя, но не для ударов по России".

Отметим, что 6 июня президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил о том, что Париж планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и приступит к обучению украинских пилотов этим летом.