Франция модифицирует ЗРК SAMP/T для сбивания гиперзвуковых и аэробаллистических ракет

Франция в 2026 году начнет производство модифицированных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SAMP/T NG, которые смогут сбивать даже гиперзвуковые и аэробаллистические ракеты.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Сообщается, что уже к 2030 году французская армия получит восемь таких комплексов, а к 2034 году - еще четыре ЗРК.
SAMP/T NG сохранит все сильные стороны своего "предшественника" под названием SAMP/T.
Новый ЗРК сможет сбивать воздушные цели на расстоянии до 150 км. При этом в перечень воздушных целей входят баллистические ракеты с дальностью до 600 км. Первые огневые испытания SAMP/T NG должны состояться в октябре следующего года.