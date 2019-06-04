Отчет: Франция лидирует по числу мигрантов, размещенных в лагеря в целях депортации

Франция занимает первое место в мире по количеству иностранцев, помещенных в центры административного задержания для депортации из страны.

Как сообщает французское бюро Report, об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном отчете занимающихся правами беженцев ассоциаций.

В документе подчеркивается об ограничении прав содержащихся в лагерях мигрантов: "В целях депортации в течение 2018 года в центры административного задержания были размещены 45 851 мигрантов. В прошлом году срок задержания мигрантов в этих центрах был увеличен на 14,6 дней. Так, если в 2016 году количество мигрантов, содержащихся более 30 дней, составляло 2 468 человек, в 2018 году эта статистика достигла 4 432. Не исключается, что в 2019 году данная цифра возрастет".

В отчете также отмечается о резком росте в 2018 году числа семей с детьми, содержащихся в центрах административного задержания.

Напомним, что согласно вступившему в силу с 1 января 2019 года закону "Об иммиграции", максимальный срок содержания в центрах административного задержания был увеличен с 45 до 90 дней.