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    ​Франция использовала крылатые ракеты в Ираке

    Боевые самолеты нанесли удар по объектам ИГИЛ в городе Эль-Каим

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Франции впервые применили крылатые ракеты для нанесения ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Ираке.

    Как передает Report, об этом во вторник, 15 декабря, сообщило Министерство обороны Франции.

    По данным ведомства, несколько боевых самолетов нанесли удар по объектам ИГ в районе иракского города Эль-Каим, который расположен недалеко от границы с Сирией.

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