​Франция использовала крылатые ракеты в Ираке

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Франции впервые применили крылатые ракеты для нанесения ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Ираке.

Как передает Report, об этом во вторник, 15 декабря, сообщило Министерство обороны Франции.

По данным ведомства, несколько боевых самолетов нанесли удар по объектам ИГ в районе иракского города Эль-Каим, который расположен недалеко от границы с Сирией.