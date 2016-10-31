Франция использовала более 1,7 тысячи бомб и ракет в Ираке и Сирии

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Франции использовали с сентября 2014 года более 1,7 тыс. бомб и ракет для нанесения ударов по позициям группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил, выступая на закрытых слушаниях в комиссии по обороне Национального собрания начальник главного штаба французской армии генерал Андре Ланата.

"Это беспрецедентные по интенсивности и оперативности удары в истории французских ВС", - сказал генерал.

Рейды совершались в рамках действий международной коалиции 12 боевыми самолетами ВВС Франции, размещенными на двух базах - в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Первоначально для ударов использовались самолеты Rafale и Mirage 2000, а в дальнейшем применялись только Rafale, отметил начальник штаба. Использование преимущественно Rafale связано с из способностью взять на борт большую массу бомб и ракет.