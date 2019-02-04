Ряд стран Европы официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы - ДОПОЛНЕНО

Баку. 4 февраля REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан признал легитимность Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Поскольку в Венесуэле президентская модель правления, необходимо выйти из кризиса с помощью выборов президента. Мы полагаем, что Хуан Гуаидо обладает легитимностью, чтобы организовать эти выборы", - заявил Ле Дриан.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант также выступил с заявлением, согласно которому Великобритания отныне признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Легитимность Хуана Гуаидо сегодня также признали Испания, Голландия, Швеция, Австрия.

26 января Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы.

Напомним, председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.