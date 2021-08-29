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Франция и Великобритания представят ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Франция и Великобритания представят ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле Париж и Лондон представят в понедельник на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании контролируемой ООН зоны безопасности в Кабуле.
Другие страны
29 августа 2021 г. 08:56
Франция и Великобритания представят ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле
Эммануэль Макрон

Париж и Лондон представят в понедельник на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании контролируемой ООН зоны безопасности в Кабуле.

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон газете Le Journal du Dimanche (JDD).

"Наш проект резолюции подразумевает определение границ контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции", - сообщил глава государства.

По словам Макрона, это обеспечит ООН основу для срочных действий и позволит каждому государству выполнить свои обязательства, а международному сообществу - сохранить давление на "Талибан". Создание такое зоны станет попыткой защиты людей, пытающихся покинуть Афганистан.

"То, что мы стремимся сделать, - это иметь возможность организовать целенаправленные гуманитарные операции для эвакуации, которые не будут проводиться через военный аэропорт Кабула. Речь идет о том, чтобы защитить этих афганцев, которым угрожает опасность, и заставить их покинуть страну в ближайшие дни или недели. Посмотрим, сможет ли это сделать гражданский аэропорт столицы или соседние страны", - сказал он.

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Версия на английском языке France, Britain to propose Kabul safe zone 
Версия на азербайджанском языке Fransa və Britaniya BMT-yə Kabildə təhlükəsizliklə bağlı qətnamə layihəsini təqdim edəcək

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