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Франция и Великобритания договорились углубить сотрудничество в области разработки вооружений

Франция и Великобритания договорились углубить сотрудничество в области разработки вооружений Франция и Великобритания намерены углублять сотрудничество в области разработки вооружений для обеспечения европейской безопасности с учетом текущей войны в Украине.
Другие страны
10 марта 2023 г. 21:09
Франция и Великобритания договорились углубить сотрудничество в области разработки вооружений

Франция и Великобритания намерены углублять сотрудничество в области разработки вооружений для обеспечения европейской безопасности с учетом текущей войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Что касается безопасности и обороны, то в свете украинской войны, мы обсуждали укрепление наших совместных возможностей по перспективной работе над операционной, технической и кадровой совместимостью", - сказал Макрон.

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