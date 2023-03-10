Франция и Великобритания договорились углубить сотрудничество в области разработки вооружений

Франция и Великобритания намерены углублять сотрудничество в области разработки вооружений для обеспечения европейской безопасности с учетом текущей войны в Украине.

Франция и Великобритания намерены углублять сотрудничество в области разработки вооружений для обеспечения европейской безопасности с учетом текущей войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Что касается безопасности и обороны, то в свете украинской войны, мы обсуждали укрепление наших совместных возможностей по перспективной работе над операционной, технической и кадровой совместимостью", - сказал Макрон.